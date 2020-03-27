У Дніпропетровській області вилікувалася від коронавірусу одна людина

У Дніпропетровській області одужала від коронавірусу одна людина. Про це заявив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

За його словами, чоловік, які разом з дружиною став першим інфікованими COVID-19 в регіоні, показав негативний результат під час проходження повторних тестів.

"У нас гарні новини про подружжя, які повернулися з Франції. Людина вже одужав. Є повторні тести, які дали негативні результати. Жінка ще не одужала", - повідомив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області ввечері 27 березня підтвердили три нових випадки захворювання. Всі троє громадян нещодавно повернулися з-за кордону. Загальна кількість хворих коронавірусом в області зросла до шести.

Також повідомлялося, що новий випадок коронавірусу підтвердили у Житомирській області. Позитивний результат показали лабораторні дослідження у жінки, яка контактувала з раніше померлої мешканкою Радомишля.

Зазначимо, за минулу добу Міністерство охорони здоров'я підтвердило 62 нових випадку коронавірусу по Україні. Всього, станом на ранок 27 березня, були підтверджені лабораторно 218 захворювань.