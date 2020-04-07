У Дніпропетровській області спалах коронавірусу зафіксували у Первомайську

В місті Первомайськ Дніпропетровської області підтвердили 15 нових випадків коронавірусу. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді в Telegram.

Повідомляється, що у зв'язку зі спалахом коронавіруса навколо міста будуть встановлені додаткові карантинні пости.

“Рішенням обласної комісії з питань ТЕБНС встановлені додаткові карантинні пости навколо Первомайська для контролю за здоров'ям громадян. 15 нових випадків сьогодні, вчора 5 - у Первомайську відбувся спалах захворювання коронавіруса", - повідомили в облраді.

Як зазначили в Дніпропетровській облраді, спалах відбувся в зв'язку з міжнародною конференцією баптистів, в якій брали участь кілька сотень людей з різних країн світу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області збільшилась кількість захворювань коронавірусом до 26. Повідомлялося, що за останню добу подтведили 12 нових випадків захворювання.

Також повідомлялося, що на час карантину в Україні Дніпро закриває в'їзд для транспорту з інших областей. В'їзд в Дніпро буде обмежено з 8 квітня.