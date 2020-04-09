У Дніпропетровській області зросла кількість заражених COVID-19

У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили чотири нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба обласної адміністрації.

При цьому наголошується, що сьогодні в ході тестування було отримано

64 негативних результатів на коронавірус.

За станом на 18:50 9 квітня, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області - 52, при цьому зареєстровано 180 підозр.

"Загальна кількість обстежених на COVID-19 методом ПЛР - 623 осіб (з урахуванням повторно обстежених осіб всього проведено 732 дослідження). За добу зроблено 247 досліджень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Запоріжжі підтвердили шість нових випадків коронавірусу. Захворіла сім'я з Хортинского району міста. На цей час в місті вживаються заходи щодо недопущення поширення вірусу.

За станом на ранок 9 квітня в Днерпопетровской області було зафіксовано 41 випадок коронавірусу. При цьому у всій Україні кількість хворих склала 1892 людини, з них 224 інфікування було підтверджено за минулу добу. Померли в Україні від коронавірусу 57 осіб, з них 5 - за 8 квітня.