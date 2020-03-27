У Дніпропетровській області вдвічі збільшилась кількість хворих COVID-19

У Дніпропетровській області 27 березня підтвердили ще три випадки захворювання коронавірусом. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко.

За його словами, всі троє інфікованих нещодавно повернулися в Україну з-за кордону - Іспанії, Франції, ОАЕ.

"Маємо ще трьох жителів області, які підхопили коронавірус. Двоє з них - дніпряни. Ще один випадок зафіксували у Нікополі", - повідомив Бондаренко.

Зараз встановлюють осіб, які могли контактувати з інфікованими.

Таким чином кількість підтверджених випадків коронавірусу в області збільшилася до шести.

Зазначимо, за минулу добу Міністерство охорони здоров'я підтвердило 62 нових випадку коронавіруса по Україні. Всього, станом на ранок 27 березня, були підтверджені лабораторно 218 захворювань.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківських лікарнях експрес-тести на коронавірус COVID-19 показали позитивний результат у 10 випадках. За цим пацієнтам тепер очікують лабораторні дослідження.