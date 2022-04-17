В Дніпропетровській області скоротили комендантську годину

В Дніпропетровській області відзавтра скоротять комендантську годину. Вона починатиметься о 22:00.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Гарна недільна новина. Відзавтра скорочуємо в області комендантську годину. Тепер вона з 22.00 до 5.00. Продовжуємо працювати на перемогу", - пише Резніченко.
Фото: в Дніпропетровський області скоротили комендантську годину(t.me/dnipropetrovskaODA)
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