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У Дніпропетровській області сьогодні виявили понад 50 хворих на COVID-19

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У Дніпровському районі зафіксували 45 випадків

У суботу, 25 квітня, на території Дніпропетровської області було зафіксовано понад півсотні нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної ради.

За даними облради, станом на сьогодні кількість підтверджених випадків інфікування складає 294. З початку доби в області було зареєстровано 54 випадки захворювання на коронавірус.

Так, коронавірус було виявлено у:

  • Кривому Розі - 6 випадків;
  • Петропавлівському районі - 1 випадок;
  • Павлограді - 1 випадок;
  • Тернівці - 1 випадок;
  • Дніпровському районі - 45 випадків.

Зазначається, що всі інфіковані у Дніпровському районі є мешканцями реабілітаційних центрів та захворіли внаслідок контактів, пов'язаних з Першотравенськом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу в одному з гуртожитків. Захворювання на COVID-19 виявили в 11 мешканців гуртожитку в Олександрівському районі.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаївській області сьогодні зафіксували другий летальний випадок коронавірусу. У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб помер 73-річний чоловік.

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