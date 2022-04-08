RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Дніпропетровській області викрили священника-колаборанта. Надавав вказівки прихожанам

Фото: в Дніпропетровській області викрили священника-колаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області викрили священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який співпрацював з Росією. Священник надавав прихожанам вказівки про те, як можна допомогти загарбникам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, починаючи з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, священник під час молитовних богослужінь підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила й виправдовував звірства окупаційної влади Росії.

Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги загарбникам.

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - пише пресслужба.

Війна Росії проти України триває сорок чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація