Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Нових випадків зараження в області немає

У Дніпропетровській області перевіряють на коронавірус 12 людей. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Всього в області 9 заражених коронавірусом людей.

"Вчора ввечері в області виявили ще один випадок коронавірусу, а загалом їх 9. Четверо людей з COVID-19 лікуються в Дніпровській міській лікарні №21, ще стільки ж - в інфекційній лікарні Кривого Рогу. Один пацієнт в стані середньої важкості, решта - в задовільному. Одна людина вже одужала", - розповів директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило алгоритм надання стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом.

Також сьогодні вранці МОЗ оновив дані по кількості заражених коронавірусом.

Відзначимо, Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.

Також Кабінет міністрів України у неділю, 29 березня, прийняв рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширення коронавірусу на території країни.