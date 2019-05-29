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У Дніпропетровській області сталася ДТП за участі автобуса зі школярами

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 02:44
У Дніпропетровській області сталася ДТП за участі автобуса зі школярами
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У салоні перебували 16 школярів

У Дніпропетровській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса, в салоні якого перебувало 16 школярів з Полтави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня о 17:00 на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі с. Кам’яне Солонянського району. Школярі з м. Полтава поверталися додому з екскурсії по м. Запоріжжя.

Згідно із повідомленням всі діти були доставлені до лікарні міста Дніпра. Відомо, що 2 дитини отримали перелами руки та ключиці.

Встановлено, що водій 1977 року народження, який кермував мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", скоїв зіткнення з автомобілем "ДАФ".

Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Раніше повідолмлялося, що у Кривому Розі (Дніпропетровська область) маршрутне таксі в'їхало в натовп людей на зупинці, в результаті чого, за попередньою інформацією, є постраждалі. 

РБК-Україна писало, що у Запоріжжі у Заводському районі міста на вулиці Діагональній у четвер, 23 травня, зіткнулися дві маршрутки. 

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