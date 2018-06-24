У Дніпропетровській області сталася ДТП, загинули 3 людини

ДТП сталася на автодорозі Дніпро-Кобиляки поблизу селища Обухівське

У Дніпропетровській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули троє осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в області (ДСНС).

Повідомляється, що аварія сталася на автодорозі Дніпро-Кобиляки поблизу селища Обухівське.

Встановлено, що, ймовірно, не впоравшись з керуванням водій автомобіля ЗАЗ Vida зіткнувся із залізобетонною опорою зовнішнього освітлення. На момент аварії в автомобілі знаходилися 3 людини: двоє чоловіків і жінка. Від отриманих травм усі троє померли.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на автодорозі Ковель - Жовква біля міста Великі Мости у Сокальському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинула людина.