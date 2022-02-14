Під Дніпром легковик влетів у вантажівку, є жертва та постраждалі

За попередньою інформацією, близько 05:16 на автодорозі неподалік селища Пашена Балка сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ та вантажівки Ford. На момент аварії у легковику перебувало 4 особи.

Як повідомляється, у результаті зіткнення людей затиснуло всередині пошкодженого легковика.

У відомстві зазначено, що трьох постраждалих госпіталізовано до Дніпропетровської клінічної лікарні ім. Мечникова (дві жінки та чоловік).

Ще одна жінка від отриманих травм загинула на місці події, її тіло діставали із салону співробітники ДСНС.