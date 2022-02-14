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Під Дніпром легковик влетів у вантажівку, є жертва та постраждалі

Автор: РБК-Україна

На трасі Дніпро-Кривий Ріг сьогодні, 14 лютого, сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще троє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

За попередньою інформацією, близько 05:16 на автодорозі неподалік селища Пашена Балка сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ та вантажівки Ford. На момент аварії у легковику перебувало 4 особи.

Як повідомляється, у результаті зіткнення людей затиснуло всередині пошкодженого легковика.

У відомстві зазначено, що трьох постраждалих госпіталізовано до Дніпропетровської клінічної лікарні ім. Мечникова (дві жінки та чоловік).

Ще одна жінка від отриманих травм загинула на місці події, її тіло діставали із салону співробітники ДСНС.

Нагадаємо, 13 лютого на Миколаївщині сталася смертельна ДТП. Серед загиблих є дитина.

Зазначимо, у Чернівецькій області сталася аварія за участю представника податкової служби.

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