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В Дніпропетровській області поліція звільнила з трудового рабства 60 людей

Автор: Сергій Пишкін

У Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області поліція викрила схему вербування людей. Організатори схеми змушували 60 осіб працювати на сільськогосподарських угіддях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Організаторами схеми виявились троє осіб 64, 50 й 40 років. В результаті санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників зброю, набої, документацію, гроші, автомобілі та паспорти робітників. У бараках поліція виявила 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.

"Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів", - пише пресслужба поліції.

Фото: в Дніпропетровській області поліція звільнила з трудового рабства 60 людей (gp.gov.ua)

Відповідно до ч. 3 ст. 149 й ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

Наразі поліція встановлює місцеперебування ще двох осіб, які причетні до вербування людей.

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Днепропетровская область