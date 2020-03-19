У Дніпропетровській області підтвердили перші випадки коронавірусу

У Дніпропетровській області сьогодні, 19 березня, підтвердили перші два випадки коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними ОДА, хворі коронавірусом громадяни нещодавно повернулися з-за кордону. Наразі пацієнтам надається вся необхідна медична допомога. Стан хворих стабільний, вони добре себе почувають.

"Маємо два лабораторно підтверджені випадки захворювання COVID-19. Ми зробили все, аби не допустити подальшого розповсюдження інфекції регіоном", - заявили в ОДА.

Зазначається, що медпрацівники виявляють всіх, хто міг контактувати з хворими, щоб обстежити та забезпечити їхню ізоляцію.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження 2 нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі. Тоді загальна кількість хворих коронавірусом становила 18.

Як писало РБК-Україна, у Житомирі коронавірус діагностували у чоловіка, який нещодавно повернувся з Австрії. А у Києві коронавірусом заразився 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медцентрів столиці, який не повідомив про підтвердження ні в МОЗ, ні в Центр громадського здоров'я.