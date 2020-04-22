У Дніпропетровській області підтвердили близько 30 нових захворювань COVID-19

В Дніпропетровській області 22 квітня підтвердили 29 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді в Telegram.

Повідомляється, що більшість нових випадків виявлені в місті Підгородне, що під Дніпром. Всі вони контактували з інфікованими в Першотравенську, де було виявлено спалах коронавірусу.

"29 нових випадків захворювання COVID. 20 з яких в Підгородному - контакти з Первотравенска. А також: Кривий Ріг - 5, Кам'янське - 2, Павлоградський район - 2. Станом на 22.04.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 179 випадків", - повідомили в облраді.

Раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу. За добу виявлено 20 нових захворювань, в той час як раніше за день підтверджували 1-2 зараження.

Зазначимо, станом на ранок 22 квітня в Україні діагностовано 6592 випадку зараження коронавірусом, 174 людини померли. За минулу добу підтвердили 467 нових заражень, а також 13 смертей.