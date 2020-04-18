У Дніпропетровській області підтвердили нові захворювання COVID-19

У Дніпропетровській області 18 квітня підтвердили три нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що всі три випадки підтвердили у жителів Кам'янського.

"Нові інфіковані раніше контактували з жителями області, у яких лабораторно підтвердили коронавірус. Зараз в Україні - понад 5,1 тис. лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 107 - у Дніпропетровській області. Дев'ять жителів області вже одужали", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 444 нових випадків захворювання COVID-19. Всього в країні 5106 хворих, з них 133 пацієнта померли, 275 - одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівецькій центральної районної лікарні помер пацієнт з підозрою на коронавірус. 54-річний померлий чоловік раніше пережив інфаркт і інсульт, також у нього була ішемічна хвороба серця.

Також повідомлялося, що вогнище спалаху коронавірусу зафіксували в селі Ніжинське Чернігівської області. У зв'язку з цим у населеному пункті посилили карантинні обмеження.