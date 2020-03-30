У Дніпропетровській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом

У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

Так, COVID-19 виявили у мешканця Кривого Рогу.

"На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще один випадок коронавірусу. COVID-19 виявили у мешканця Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в області - 9 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одна людина вже одужала.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.

Як повідомляло РБК-Україна, у місті Южному Одеської області підтвердили випадок зараження коронавірусом. За словами міського голови міста Володимира Новацького, пацієнт знаходиться в Одеській інфекційній лікарні, а всі контактні особи були ізольовані.

Раніше повідомлялося, кількість інфікованих коронавірусом в Італії перевищила 100 тис. осіб. Так, за останню добу коронавірусом заразилися трохи більше 4 тис. осіб. Таким чином, загальне число інфікованих у країні збільшилося майже до 102 тис. людей.