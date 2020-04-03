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У Дніпропетровській області підтвердили два нових випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 16:10
У Дніпропетровській області підтвердили два нових випадки коронавірусу
Иллюстрационное фото (РБК-Україна)

Загальна кількість випадків зараження в області збільшилася до 14

У Дніпропетровській області підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада.

Так, два нових випадки захворювання коронавірусом були зафіксовані в містах Дніпро і Кривий Ріг.

За станом на 15:00 3 квітня, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області склало 14.

"За даними лабораторних досліджень, проведених ГУ "Дніпропетровський ОЛЦ Міністерства охорони здоров'я України" всього зареєстровано 107 підозр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Житомирській області чоловік, у якого раніше діагностували коронавірус, знаходиться у важкому стані. Жителя Бердичева ввели в стан медикаментозного сну.

Крім того, у Запорізькій області за добу виявили шість нових випадків коронавірусу. Всього в області зареєстровано 28 лабораторно підтверджених захворювань.

Зазначимо, станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.

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