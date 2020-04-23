У Дніпропетровській області підтвердили 9 нових заражень COVID-19, серед них діти

У Дніпропетровській області з початку доби підтвердили дев'ять нових заражень коронавірусом, серед хворих троє дітей. Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

З урахуванням нових захворювань загальна кількість інфікованих в області зросла до 195 осіб.

"У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще 9 випадків коронавирусной хвороби. Захворіли по 2 жителі Петропавлівського району та Кам'янського. І 3 - з Дніпра. По 1 випадку зафіксували в Апостолівському районі та Першотравенську. Серед них - троє дітей 6, 7 та 15 років. І дорослі у віці від 23 до 57 років", - повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко.

Також зазначається, що одужали в області вже 11 пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували рекордне зростання кількості захворювань коронавірусом - 578 нових випадків. Всього в країні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 504 пацієнта одужали, 187 - померли.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області повністю ізолювали село Семенівка у зв'язку зі спалахом коронавірусу.