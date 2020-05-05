У Дніпропетровській області підтвердили понад 40 нових випадків COVID-19

У Дніпропетровській області за добу підтвердили 41 новий випадок захворювань коронавірусом. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді в Telegram.

Повідомляється, що більшість нових випадків були виявлені в Кривому Розі - 35. Ще 4 хворих з Софіївського району, і 2 - з Дніпра.

"станом на 05.05.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 519 випадку", - повідомили в облраді.

Зазначимо, у Дніпрі з 12 травня відновлює роботу громадський транспорт в умовах карантину. Для користування транспортом необхідний спеціальний квиток.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кіровоградській області з початку епідемії коронавіруса заразилися 153 медичних працівника. Найбільша кількість випадків зараження серед медиків виявлені в приватній клініці Кропивницького.

Також повідомлялося, що в Кременчуці закрили районну лікарню у зв'язку з великою кількістю заражень COVID-19 серед медиків. Так, серед 85 хворих у місті, 43 людини є медиками лікарні або їх родичами.