У Дніпропетровській області підтвердили майже 30 нових захворювань COVID-19

У Дніпропетровській області підтвердили 29 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді в Telegram.

Повідомляється, що нові випадки були підтверджені в Дніпрі - 10, Кривому Розі - 10, Дніпровському районі - 3, Першотравенську - 3, та Петриківському районі - 1.

"Станом на 24.04.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 224 випадку", - повідомили в облраді.

Зазначимо, станом на ранок 24 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 7647 людина. З них за минулу добу підтвердили 477 нових захворювань. Померли в Україні 193 пацієнта з COVID-19, з них 6 - за минулі добу.

Раніше повідомлялося, що у США повідомили про нові симптоми коронавірусу - болі в м'язах, головний біль, а також втрата смаку і нюху. Симптоми можуть проявлятися в проміжку між другим та 14-м днями після зараження.

Крім цього у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна може стати п'ятою країною в світі, де запустять масову ІФА-діагностику для виявлення антитіл до коронавирусу. На даний момент використовується ПЛР-тести.