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У Дніпропетровській області виявили 17 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 21:26
У Дніпропетровській області виявили 17 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше людей захворіли у Кривому Розі, COVID-19 діагностували в 11 мешканців

У Дніпропетровській області виявили 17 нових випадків коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

Зазначається, що найбільше людей захворіли у Кривому Розі. Там COVID-19 діагностували в 11 мешканців.

"По два лабораторно підтвержені випадки - у Покрові, Дніпрі та Першотравенську", - говорить голова ОДА Олександр Бондаренко.

Загалом в регіоні ПЛР-тести підтвердили коронавірус у 364 мешканців. 23 з них вже одужали.

Нагадаємо, міський голова Дніпра Борис Філатов вирішив послабити карантинні обмеження і повідомив, що в місті відкриють місця для прогулянок, майстерні та перукарні.

Як повідомляло РБК-Україна, карантин в Україні діє до 11 травня. Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне ослаблення обмежень. зокрема, планується дозволити роботу кафе, перукарень та магазинів, при умові, якщо це не буде загрожувати новим спалахом коронавірусу.

Раніше повідомлялося, Україна обійшла пік зараження коронавірусом завдяки введеним карантинних обмеженням. За словами Ляшко, різкого стрибка захворювань не сталося, і зараз Україна вже знаходиться на плато, яке, тим не менш, може бути довшим, ніж у країнах, де був зареєстрований пік заражень.

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