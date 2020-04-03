ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Дніпропетровській області від коронавірусу вилікувалася друга людина

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 16:47
В Дніпропетровській області від коронавірусу вилікувалася друга людина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це вже другий випадок одужання осіб в області

У Дніпропетровській області від коронавірусної інфекції одужала жінка, яка однією з перших в регіоні була госпіталізована з інфекцією. Про це повідомляє прес-служба облдержадмінистрації.

Наголошується, що вже двоє жителів області успішно пройшли лікування від цієї хвороби. Ще 12 осіб продовжують лікування.

"Вже завершено лікування подружжя, які перші в області отримали позитивний тест на коронавірус. Чоловіка виписали з лікарні минулого тижня. А зараз і його дружина отримала результат повторного тесту, який підтвердив: вона - здорова", - розповів голова ОДА Олександр Бондаренко.

При цьому він зазначив, що подружжя сумлінно поставилися до власного здоров'я та безпеки оточуючих. Відчувши нездужання після повернення з-за кордону, вони відразу ж відразу звернулися до лікарів.

"Закликаю жителів області брати приклад з цієї пари. Захворіли - телефонуйте лікареві. Медики дають чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях. Госпітальні бази, які приймають хворих, зараз забезпечуємо всім необхідним. Вони отримують засоби захисту, дезінфектори, обладнання, а обласний лабораторний центр - тести на COVID-19", - зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Так, в області офіційно зафіксовано 14 випадків захворювання.

Зазначимо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.

У Дніпропетровській області підтвердили два нових випадки коронавірусу В Житомирській області чоловік з коронавірусом знаходиться у важкому стані
Новини України КоронавірусДнепропетровская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся