В Дніпропетровській області від коронавірусу вилікувалася друга людина

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це вже другий випадок одужання осіб в області

У Дніпропетровській області від коронавірусної інфекції одужала жінка, яка однією з перших в регіоні була госпіталізована з інфекцією. Про це повідомляє прес-служба облдержадмінистрації.

Наголошується, що вже двоє жителів області успішно пройшли лікування від цієї хвороби. Ще 12 осіб продовжують лікування.

"Вже завершено лікування подружжя, які перші в області отримали позитивний тест на коронавірус. Чоловіка виписали з лікарні минулого тижня. А зараз і його дружина отримала результат повторного тесту, який підтвердив: вона - здорова", - розповів голова ОДА Олександр Бондаренко.

При цьому він зазначив, що подружжя сумлінно поставилися до власного здоров'я та безпеки оточуючих. Відчувши нездужання після повернення з-за кордону, вони відразу ж відразу звернулися до лікарів.

"Закликаю жителів області брати приклад з цієї пари. Захворіли - телефонуйте лікареві. Медики дають чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях. Госпітальні бази, які приймають хворих, зараз забезпечуємо всім необхідним. Вони отримують засоби захисту, дезінфектори, обладнання, а обласний лабораторний центр - тести на COVID-19", - зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Так, в області офіційно зафіксовано 14 випадків захворювання.

Зазначимо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.