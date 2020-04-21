У Дніпропетровській області кількість хворих COVID-19 зросла до 150 осіб

В Дніпропетровській області збільшилась кількість хворих коронавірусом до 150 осіб. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній раді в Telegram.

Повідомляється, що протягом доби, 21 квітня, в області лабораторно підтвердили 28 нових випадків захворювання COVID-19. З них 19 у Дніпрі, 5 в Кривому Розі, 3 в Нікополі і 1 в Широківському районі.

"Всього з початку епідемії в області проведено 3578 досліджень, обстежено 3231 людини, отримано 150 позитивних результатів", - повідомили в облраді.

Зазначимо, за минулу добу коронавірус діагностували у 415 українців. Всього інфекцію підтвердили у 6125 громадян. Найбільше випадків зараження зафіксовано в Чернівецькій області - 988. Всього в Україні методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) досліджено 61 997 зразків на коронавірус.

Також повідомлялося, що протягом 21 квітня в Рівненській області підтвердили 12 нових випадків захворювання коронавірусом. Вік інфікованих варіюється від 18 до 73 років.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Херсонській області збільшилася кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 до 72. За добу виявлено 2 нових захворювання.