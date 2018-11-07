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У Дніпропетровській області вилучили фальсифікований алкоголь на понад 1 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 15:23
Фото: вилучене у ході обшуків (npu.gov.ua)
Фото: вилучене у ході обшуків (npu.gov.ua)

У ході розслідування правоохоронці провели 24 обшуки

У Дніпропетровській області правоохоронці вилучили фальсифікований алкоголь на понад мільйон гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як зазначається, правоохоронці задокументували злочинну діяльність банди, яка налагодила виробництво алкоголю відомих торгівельних марок з використанням підроблених акцизних марок. Зловмисники реалізовували контрафактний алкоголь на території Дніпропетровської області.

Загалом вчора, 6 листопада, було проведено 24 обшуки у місцях мешкання фігурантів, виготовлення та зберігання алкоголю. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили майже 4,7 тис. літрів спирто-горілчаної суміші, 320 літрів спирту, 4,4 тис. пляшок готової алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення.

"Вартість вилученого алкоголю та обладнання для його виготовлення становить понад один мільйон гривень. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: вилучене у ході обшуків (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 жовтня поточного року набуло чинності рішення про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 в Києві.

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