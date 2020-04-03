У Дніпропетровській області ще один чоловік вилікувався від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

71-річному чоловікові вдалося побороти вірус

У Дніпропетровській області одужав чоловік, у якого раніше діагностували коронавірус. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада.

Наголошується, що вірус поборов 71-річний чоловік. Він є третім, що вилікувався, в області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області жінка вилікувалася, яку раніше госпіталізували з коронавірусом. При цьому зазначалося, що ще 12 осіб продовжують лікування.

Крім того, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Так, в області офіційно зафіксовано 14 випадків захворювання.

Додамо, що в Житомирській області підтвердили три нових випадки коронавірусу. Контактні особи хворих встановлюються в першочерговому порядку.

Зазначимо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.