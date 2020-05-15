У Дніпропетровській області екс-поліцейський підозрюється у скоєнні смертельної ДТП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від одержаних травм потерпіла померла у лікарні

У Дніпропетровській області колишній поліцейський підозрюється у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Екс-правоохоронцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що подія сталася у лютому 2020 року у місті Павлограді.

"Колишній майор поліції рухався на технічно справному автомобілі "Nissan Qashqai" та, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшив швидкість руху, внаслідок чого скоїв наїзд на жінку, яка у цей час переходила дорогу. Від одержаних травм потерпіла померла у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишньому поліцейському повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину.

Нагадаємо, прокуратура Києва повідомила про підозру 29-річному мотоциклісту за фактом травмування співробітника поліції. За даними прокуратури, 10 травня 29-річний киянин, який рухався на мотоциклі без шолому та з порушенням правил дорожнього руху, спробував втекти від правоохоронців. Порушник скоїв наїзд на одного з поліцейський та протягнув його по дорозі.

Раніше повідомлялося, що 20 квітня у Львівській області сталася погоня, під час якої правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Водій BMW іноземної реєстрації після порушення правил дорожнього руху намагався втекти від поліції. Порушник протаранив службовий автомобіль, травмувавши двох правоохоронців.

Автор: Виталина Благодатова