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У Дніпропетровській області в ДТП з пасажирським автобусом загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події     27.12.2019 - 19:23
У Дніпропетровській області в ДТП з пасажирським автобусом загинули двоє людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загинули водійка автомобіля 1994 року народження та її пасажирка 1996 року народження

У Дніпропетровській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За інформацією правоохоронців, внаслідок зіткнення загинули водійка автомобіля "Опель" 1994 року народження та її пасажирка 1996 року народження. Пасажирка автобусу - дівчинка 2005 року народження, з легкими травмами госпіталізована до лікарні.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 грудня о 14:50 на автодорозі між с. Вільне та м. Новомосковськом. Попередньо встановлено, що водійка автомобіля "Опель" не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автобусом. На момент ДТП в салоні автобусу, який рухався за маршрутом Казначеївка - Новомосковськ, перебувало 10 пасажирів та водій", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомості за даним фактом будуть внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: місце ДТП (facebook.com/PoliceDnipro)

Нагадаємо, 24 грудня у Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів. В результаті зіткнення одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві на Житомирській трасі в ніч з 23 на 24 грудня сталося масштабне ДТП за участю чотирьох автомобілів. В результаті аварії троє людей були госпіталізовані в лікарню.

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