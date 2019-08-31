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У Дніпропетровській області через ДТП з маршруткою постраждали понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 11:06
У Дніпропетровській області через ДТП з маршруткою постраждали понад 10 осіб
Фото: на місці ДТП (dp.dsns.gov.ua)

Інцидент стався вранці 31 серпня

У Дніпропетровській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі пасажирського мікроавтобусу постраждали щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувального відомства, інцидент стався вранці 31 серпня на Єлизаветівському шосе, поблизу села Єлизаветівка. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та пасажирського мікроавтобусу Mercedes, який здійснював рейс "Дніпро - Кам'янське".

В результаті зіткнення постраждали щонайменше 13 осіб, а саме - водій маршрутки та 12 пасажирів. Всі постраждалі були направлені на медичне обстеження.

"За допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано водія мікроавтобусу та передано співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі в результаті зіткнення маршрутки з вантажівкою постраждали 7 людей. Попередньо встановлено, що зіткнення сталося через те, що водій маршрутки втратив керування.

Також РБК-Україна писало, що у Києві в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль. В результаті загинув водій, а двоє пасажирів отримали травми.

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