У Дніпропетровській області в ДТП з автобусом постраждали 15 людей, водій втік

У Дніпропетровській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутного автобусу постраждали 15 людей. Водій автобуса втік з місця події, його розшукують.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Попередньо, водій автобусу не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб виїхав за межі автодороги, злетів у кювет та перекинувся.

В автобусі перебували 20 пасажирів. Постраждалих доставили до лікарні.

Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом аварії, яка спричинила травмування людей.

Нагадаємо, раніше автобус в'їхав у електроопору в Запоріжжі; в результаті зіткнення постраждали 6 пасажирів, серед них неповнолітня дівчина.

Крім того, автобус з пасажирами перевернувся у Словаччині; внаслідок аварії постраждали 5 людей, більшість з них - діти.