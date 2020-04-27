У Дніпропетровській області за день коронавірусом захворіли 5 медиків

За добу у Дніпропетровській області коронавірус діагностували у 8 осіб, у тому числі у 5 медиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпропетровської обласної ради.

Нові випадки заражень виявили у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі та Апостолівському районі.

"Днiпро - 3 (2 медичнi працiвника: МЛ 4), Кривий Рiг - 1 (духовний центр об'єднання християнських церков п'ятидесятників України), Камянське - 1, Апостолiвський район -3 (3 медичнi працiвника: Апостолiвська ЦРЛ)", - йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 27 квітня в області провели 5063 тести на коронавірусну інфекцію. Загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 в регіоні складає 318 випадкiв. Ще у 513 осіб підозрюють наявність COVID-19.

Нагадаємо, загалом в Україні коронавірусом інфікувалися 1749 медичних працівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні - працівник медзакладу.

У Міністерстві охорони здоров'я назвали можливі причини масового зараження медиків в Україні. Зокрема, у МОЗ вважають, що працівники можуть неправильно використувувати засоби індивідуального захисту. Серед можливих причин також називалося порушення медиками визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення хворого на COVID-19.