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У Дніпропетровській області число випадків коронавірусу перевищило 300

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 22:49
У Дніпропетровській області число випадків коронавірусу перевищило 300
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні підтвердили 16 нових випадків

У Дніпропетровській області кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 300. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

За даними облдержадміністрації, сьогодні на території області було виявлено 16 нових випадків зараження коронавірусом. Так, 7 випадків було зафіксовано у Кривому Розі, по 3 - у Дніпрі та Підгородному та по одному - у П'ятихатському районі, Кам'янському та Покрові.

Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 310. При цьому 13 пацієнтів вже одужали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області сьогодні підтвердили 17 нових випадків коронавірусу. При цьому загальна кількість зросла до 323. Серед хворих 5 медичних працівників.

Як писало РБК-Україна, станом на 26 квітня в Україні було зареєстровано 8617 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу МОЗ отримало 492 повідомлення про нових хворих. Кількість померлих від ускладнень коронавірусу зросла до 209.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні буде завершено раніше. У випадку зменшення кількості нових випадків Україна перейде до третього або четвертого етапу виходу з карантину.

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