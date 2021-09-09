У Дніпропетровській області агрофірма тримала в трудовому рабстві 120 людей

Слідство встановило, що зловмисники відшукували на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси громадян, які перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання.

Потім їм пропонували роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Дніпропетровської області, обіцяючи зарплату 3-4 тисячі гривень на місяць, а також безкоштовне житло та триразове харчування.

Завербованих людей на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми у Дніпропетровській області, де розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання. Щодня робітників залучали до роботи у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а також у сезон на полях для збору урожаю. Працювати змушували по 12-16 годин на добу.

Обіцяні грошові кошти потерпілі не отримували, а весь їх "заробіток" обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями.

На території будинків, де проживали завербовані особи, за ними постійно наглядали так звані бригадири, які контролювали підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт, принижували, застосовували психологічний тиск.

При спробі завербованими особами самовільно залишити територію бараків, вербувальники та їх довірені особи погрожували застосуванням сили, а у разі невиконання їх вимог, застосовували її. Окрім цього, зловмисники обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорта.

Правоохоронці провели 18 обшуків. У ході слідчих дій вилучено чернетки, грошові кошти, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорта, пляшки із спиртовмісною рідиною та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі визволені. 17 з них вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину.

П’ятьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих вербувальники та бригадири.

Фото: в Дніпропетровській області викрили трудове рабство (facebook.com/kyiv.gp.gov)