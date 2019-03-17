В Дніпропетровській обл. водій кинув гранату у поліцейських

Внаслідок вибуху гранати один правоохоронець отримав поранення

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князей сообщил, что в воскресенье,17 марта, в городе Вольногорск Днепропетровской области водитель автомобиля BMW бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Князева в Facebook.

Князев рассказал, что полицейские группы реагирования в 12 часов остановили местного жителя на "евробляхе".

"На просьбу предоставить для проверки документы у полицейских летит граната. Взрывом одного полицейского ранено", - рассказал глава Нацполиции.

После этого нападавший попытался совершить побег. Полицейские начали преследование и применили табельное оружие.

"Злоумышленник ранен и задержан", - добавил Князев.

Нападавшим оказался 32-летний местный житель у которого изъяли еще одну гранату.

"За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов задержанному грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Происшествие произошло 16 марта, около 10:00, пострадавшими оказались двое братьев 28 и 31 года, раненый рассказал, что взрыв случился в тот момент, когда его брат "играл" с гранатой.