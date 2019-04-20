В Дніпропетровській обл. в центрі міста трапилась стрілянина

У місті Кам’янське Дніпропетровської області у центрі міста трапилась стрілянина, в результаті якої отримали травми 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції повідомили, що інформація про стрілянину ними була отримана близько 16:30.

"За попередньою інформацією, невідомі із автомобіля здійснили у бік 33-річного чоловіка постріл", - розповіли правоохоронці.

Потерпілого, який отримав поранення було госпіталізовано до лікарні. Також внаслідок стрільби постраждали двоє перехожих, яким на місці було надано первину медичну допомогу.

В даний час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події. Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію цієї події та звертаються до громадян, яким відомі обставини пригоди, звернутись телефоном до управління карношого розшуку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що невідомі влаштували стрілянину поблизу поліцейського посту на трасі Одеса-Київ. Невідомі особи зайшли на поліцейський пост після вимкнення світла та вчинили стрілянину