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В Дніпропетровській обл. в центрі міста трапилась стрілянина

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 18:51
В Дніпропетровській обл. в центрі міста трапилась стрілянина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини постраждало 3 людини

У місті Кам’янське Дніпропетровської області у центрі міста трапилась стрілянина, в результаті якої отримали травми 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції повідомили, що інформація про стрілянину ними була отримана близько 16:30. 

"За попередньою інформацією, невідомі із автомобіля здійснили у бік 33-річного чоловіка постріл", - розповіли правоохоронці.

Потерпілого, який отримав поранення було госпіталізовано до лікарні. Також внаслідок стрільби постраждали двоє перехожих, яким на місці було надано первину медичну допомогу.

В даний час на місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події. Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію цієї події та звертаються до громадян, яким відомі обставини пригоди, звернутись телефоном до управління карношого розшуку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що невідомі влаштували стрілянину поблизу поліцейського посту на трасі Одеса-Київ. Невідомі особи зайшли на поліцейський пост після вимкнення світла та вчинили стрілянину

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