"Дніпропетровськгаз" запровадив новий сервіс для споживачів природного газу

Газовий вентиль (УНІАН)

Онлайн-сервісами компанії користуються понад 270 тисяч сімей Дніпропетровської області

АТ "Дніпропетровськгаз" відкрив п'ятий онлайн-сервіс для побутових споживачів газу – чат-бот 7104ua в месенджері Telegram. За місяць роботи перші 500 споживачів вже встигли оцінити переваги нового ресурсу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Чат-бот 7104ua в Telegram - це інноваційна послуга, яка не вимагає ніякої реєстрації. Інтерфейс простий і зручний у використанні, достатньо в поле пошукової системи ввести 7104ua і перейти в чат", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що особливо актуальними онлайн-сервіси стали під час карантину. За допомогою чат-боту 7104ua в Telegram клієнти в будь-який час і в будь-якому місці можуть отримати доступ до електронних сервісів компанії. Зокрема, споживачі АТ "Дніпропетровськгаз" можуть миттєво передати показання лічильника, отримати інформацію про поточний стан особового рахунку та проаналізувати обсяги спожитого газу. Клієнти "Дніпропетровськгазу" можуть також дистанційно отримувати квитанції, платити за доставку газу онлайн, контролювати зарахування коштів, отримувати консультації фахівців.

"Крім того, з початком пандемії для зручності споживачів фахівці "Дніпропетровськгазу" спростили реєстрацію особистого кабінету на сайті 104ua - тепер експрес-реєстрацію замість клієнта здійснюють оператори контакт-центру, а логін і пароль для входу надходить у SMS-повідомленні", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що всього за час карантину до онлайн сервісів компанії приєдналися понад 22 тисячі споживачів газу Дніпропетровської області.