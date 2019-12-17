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"Дніпропетровськгаз" відкрив три нових Центри обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика     17.12.2019 - 12:03
"Дніпропетровськгаз" відкрив три нових Центри обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Якість сервісу тепер зможуть оцінити понад 60 тис. споживачів природного газу області

Протягом грудня АТ "Дніпропетровськгаз" відкрило три нових Центри обслуговування клієнтів: в Синельниковому, Апостоловому та Царичанці. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Сьогодні пріоритетним напрямком у роботі АТ "Дніпропетровськгаз" є розвиток клієнтського сервісу та сучасний комплексний підхід у наданні послуг споживачам", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, відкриття центрів стало ще одним кроком на шляху до простих і сучасних відносин між компанією і її клієнтами.

"Центри обслуговування клієнтів - це просторі офіси з сучасним дизайном і комфортним умовами, офіс, який відповідає кращим європейським стандартам. У ньому відвідувачі можуть безкоштовно скористатися Wi-Fi чекаючи черги на зручних диванах, за допомогою тонкого клієнта зареєструватися в Особистому кабінеті і передати показання лічильника", - говорить начальник управління клієнтського сервісу Аліна Левкович.

У Центрах обслуговування працює автоматична система розподілу клієнтських потоків - електронна черга. Нові ЦОКи облаштовані у форматі "відкритого простору", що дозволяє споживачам оперативно вирішувати всі питання.

"Щомісяця Центри обслуговування клієнтів АТ "Дніпропетровськгаз" приймають в середньому 30 тис. відвідувачів. Проте, клієнтам не обов'язково витрачати час і кошти на дорогу, щоб особисто відвідати Центр обслуговування. Якісну консультацію можна отримати не виходячи з дому, зателефонувавши в Контакт-центр або скориставшись онлайн сервісами, такими як чат-бот 7104 в Viber, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light або Особистим кабінетом на сайті 104.ua", - йдеться в повідомленні.

До кінця року АТ "Дніпропетровськгаз" планує відкрити ще чотири сучасні Центри обслуговування - у Магдалинівці, Солоному, П'ятихатках та Жовтих Водах.

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