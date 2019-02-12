"Дніпропетровськгаз": лише 28% підприємств готові до дистанційної передачі даних

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У липні минулого року НКРЕКП продовжила терміни установки приладів дистанційної передачі даних до травня 2019 року

У Дніпропетровській області налічується 5242 підприємств. З них лише 28% оснащені обладнанням для дистанційної передачі даних з вузлів обліку газу. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпропетровськгаз".

"На сьогодні на підприємствах Дніпропетровської області налічується близько 3,7 тис. лічильників газу, які не обладнані для дистанційної передачі даних. Переважно це невеликі компанії і об'єкти комунально-побутової сфери", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в липні минулого року НКРЕКП продовжила терміни установки приладів дистанційної передачі даних до травня 2019 року. Але за умови надання гарантійного листа, в якому компанії письмово підтвердили виконання своїх зобов'язань в строк.

"Процедура встановлення необхідного обладнання займає від місяця до трьох. Закликаємо власників не затягувати цей процес, і звернутися в Центри обслуговування клієнтів із заявою про замовлення на виготовлення проекту для зміни до технічної документації з раніше отриманими технічними умовами", - говорить технічний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

Також у прес-службі зазначили, що всі консультації по установці засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрах обслуговування клієнтів, що діють у кожному відділенні ПАТ "Дніпропетровськгаз" або в Контакт-центрі ПАТ "Дніпропетровськгаз" за телефонами: (056) 78 70 104 або (067) 00 90 104 . Технічні вимоги до обладнання та зразки документів можна подивитись на сайті компанії.