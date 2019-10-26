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Під Дніпром ув'язнений вбив конвоїра

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 12:14
Під Дніпром ув'язнений вбив конвоїра
Фото: загиблий військовий (facebook.com/ ngucentre)

Ув'язненого транспортували потягом за маршрутом "Дніпро-Кривий Ріг"

У Дніпропетровській області під час слідування залізничної варти за маршрутом "Дніпро-Кривий Ріг" ув'язнений вбив одного з військовослужбовців, який його конвоював. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне територіальне управління Національної гвардії України у Facebook.

За даними відомства, під час конвоювання громадянин, засуджений до довічного ув'язнення, здійснив напад на посадових осіб з метою подальшої втечі. Нападника вдалося знешкодити, однак в результаті інциденту один з військовослужбовців отримав смертельне поранення.

Під Дніпром ув'язнений вбив конвоїра

Як повідомляє "Інформатор", інцидент стався, коли ув'язнений попросився до туалету, після чого скоїв постріл у військовослужбовця. Наразі невідомо звідки в ув'язненого опинився пістолет.

"За фактом події, що трапилася, призначено службове розслідування", - додали в Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 серпня у Вінницькій області з Ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію, втік ув'язнений. Чоловік був засуджений за крадіжку до чотирьох років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що 22 вересня у Миколаївській області з колонії втік засуджений за умисне вбивство. За фактом втечі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 Кримінального кодексу України.

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