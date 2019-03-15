У Дніпрі закрили школу, в якій масово отруїлися діти

Ілюстративне фото (УНІАН)

Школу №112 закрили до 22 березня

У Дніпрі призупинили освітній процес у школі №112, в якій отруїлися діти, до 22 березня. Про це заявив заступник мера Дніпра Олександр Шикуленко, йдеться на сайті міськради.

Повідомляється, що станом на ранок 15 квітня в лікарнях Дніпра знаходяться 14 учнів школи № 112 з діагнозом "гостра кишкова інфекція".

Зі свого боку керівництво навчального закладу вирішило призупинити навчальний процес у школі № 112 з 15 до 22 березня. Протягом цього часу повинні бути готові результати лабораторних досліджень, які допоможуть встановити причину захворювання 14 дітей.

"Освітній процес призупинений для учнів 1-11 класів школи № 112 та 2-3 класів школи № 126, які тимчасово навчаються у школі № 112, поки в їх закладі триває ремонт. Як з'ясувалося, серед дітей, які були госпіталізовані, 8 харчувалися в школі, 6 - ні. Ми почали службове розслідування, і вже сьогодні буде видано декілька наказів для всіх навчальних закладів міста", - зазначив Шикуленко, додавши, що про карантин мова не йде.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу за фактом отруєння школярів у Дніпрі.

Як відомо, 14 березня на навчання в школу в Шевченківському районі не з'явилися 512 учнів з 904. За неофіційною інформацією, 94 з них поскаржилися на погане самопочуття, 12 школярів госпіталізували в лікарню. Їм надається медична допомога.