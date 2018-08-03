У Дніпрі затримали чоловіків, які підстрелили дівчину

Карабін та 16 стріляних гільз вилучили

У Дніпрі поліція затримала чоловіків, які вчора, 2 серпня, влаштували стрілянину та підстрелили дівчину. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпрі.

Як зазначають у поліції, 42-річний чоловік та його гість почали стріляти з вогнепальної зброї та відкрили хаотичну стрілянину у повітря. Одна з куль влучила в обличчя 26-річний дівчині, яка розмовляла по мобільному біля магазину за 500 м від місця стрілянини.

"Коли правоохоронцям стало відоме місце перебування зловмисників, для їх затримання були залучені спецпризначенці КОРД", - йдеться у повідомленні.

У поліції також повідомляють, що були затримані двоє чоловіків. Карабін та 16 стріляних гільз вилучені.

Фото: вилучена зброя

"За даним фактом слідчими Шевченківського ВП м. Дніпра відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

В ході розслідування поліцейські з’ясовуватимуть, хто з чоловіків влаштував стрілянину. За вказаний злочин хулігану загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що вчора у Кам'янському вибухнув мікроавтобус з депутатом міської ради Віталієм Чернявським. Сам депутат залишився живий, проте сильно постраждав. Поліція кваліфікувала справу як замах на вбивство.