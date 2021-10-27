У Дніпрі виїзні бригади вакцинують вдома маломобільних людей проти COVID-19

За словами сімейної лікарки центру первинної медико-санітарної допомоги Алли Начоси, з квітня виїзні бригади центру вдома вакцинували 125 осіб з категорії маломобільних.

"Відповідно до третьої дорожньої карти вакцинації від коронавірусу з квітня цього року виїжджаємо до маломобільних або немобільних людей додому, щоб зробити їм щеплення. Такі люди у групі ризику, тому, звісно, їм вакцинуватися потрібно. Знаємо усіх своїх пацієнтів, зокрема й маломобільних. Більшості з них вже зробили щеплення. Зараз теж продовжуємо вакцинувати вдома тих, хто з різних причин не зробив цього раніше. Обов’язково дотримуємося алгоритму процедури: перед щепленням запитуємо про самопочуття, міряємо температуру, тиск", - розповіла Алла Начоса.

Крім того, у міськраді зазначають, що у Дніпрі працює "Мобільний офіс", завдяки якому мешканці міста отримують адміністративні послуги не виходячи з дому. Наприклад, можуть оформити довідку про склад сім’ї, зареєструвати нерухоме майно, землю, місце проживання - ті послуги, які надають у ЦНАПах.

"Сервіс запроваджено для окремих категорій: особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, Герої України, Герої Соціалістичної Праці, особи з інвалідністю I, II групи, діти з інвалідністю, громадяни, які досягли 80-річного віку", – зазначила головна спеціалістка відділу обліку проживання фізичних осіб управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР Катерина Масалова.