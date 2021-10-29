У Дніпрі вперше в Україні провели масову вакцинацію проти COVID-19 пацієнтів з алергією

За словами заслуженої лікарки України, докторки медичних наук, професорки, експертки з алергології департаменту охорони здоров’я населення міської ради, обласної ради, з клінічної алергології Міністерства охорони здоров’я України Євгенії Дитятковської, попередньо усі пацієнти пройшли необхідне обстеження, зокрема здали відповідні аналізи, і лише двох поки не допущено до вакцинації за деякими показниками.

"Завдяки підтримці міського департаменту охорони здоров’я населення організували процес вакцинації у нашому центрі так, щоб він був цілком безпечним для пацієнтів. Тобто провели увесь необхідний комплекс досліджень, зокрема й зробили експрес-тест на антиген до коронавірусу. При проведенні вакцинації перебувавав реаніматолог. Після щеплення пацієнти упродовж п’яти днів будуть під наглядом лікарів у стаціонарі", - зазначила Євгенія Дитятковська.

Вона також наголосила, що хворі на алергію - у зоні ризику зараження коронавірсом, тому вакцинація для таких пацієнтів вкрай важлива і необхідна.

"Досить великий ризик ускладнень при зараженні коронавірусом у пацієнтів з бронхіальною астмою, хронічним захворюванням легень. Загалом при алергії підвищуються ризики тромбоутворення, а при коронавірусі це ще й посилюється. Тому ми переконуємо усіх алергіків, що не потрібно турбуватися, боятися вакцинації, а слід зробити усе правильно, грамотно, щоб уберегтися від COVID-19. Звертайтеся до нашого алергологічного центру!" - закликала вона.

Зі свого боку заступниця директора департаменту охорони здоров’я населення міської ради Юлія Віклієнко нагадала: "Єдиний спосіб зберегти здоров’я - вакцинація проти COVID-19. На вибір є Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. Подальша ревакцинація пацієнтів теж буде в умовах алергоцентру".

Представниця департаменту охорони здоров’я також повідомила, що на сьогодні у Дніпрі від коронавірусу щеплено 570 тис. осіб. У місті працюють близько 60 пунктів щеплень,12 з них - центри. Вакцини у наявності у достатній кількості. У дев’яти стаціонарах міста близько 2 тис. місць для хворих на коронавірус. Наразі завантаженість становить 67%, з них лише 5% - вакциновані пацієнти, решта - без щеплень.

"Тому закликаємо людей не нехтувати здоров’ям і вакцинуватися. Якщо є патології з алергологічними захворюваннями, можна звернутися до сімейного лікаря, який направить пацієнта до алергологічного центру для проведення там вакцинації", - додала Юлія Віклієнко.