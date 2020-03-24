У Дніпрі помер чоловік з підозрою на коронавірус

У Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту і у якого підозрюють захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

Зазначається, що чоловік відчув нездужання раніше, проте до лікарів звернувся лише сьогодні. На "швидкій" його у важкому стані доправили до Дніпровської міської лікарні №21. Врятувати його не вдалося. Результати тесту на коронавірус будуть відомі завтра, 25 березня.

"Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра", - сказав голова Дніпропетровської ОДА.

Нині на Дніпропетровщині – два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Ще дев’ять людей нині перевіряють на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні виявлено 97 інфікованих коронавірусом в Україні.

РБК-Україна писало, що ввечері 24 березня кількість киян, що захворіли на коронавірус COVID-19, зросла до 31 особи.