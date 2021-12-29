У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і наїхав на пішохода

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая. В результаті загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відкритий.
Аварія сталася на перетині вулиць Пастера та проспекту Яворницького. Трамвай №9, входячи в поворот, зійшов з рейок і наїхав на пішохода.
"Транспортний засіб затиснув жінку-пішохода між вагоном і світлофором", - уточнює видання.
Від отриманих травм постраждала померла на місці.
На місці події зібралися люди. Вони викликали поліцію і швидку допомогу.
Нагадаємо, що в Івано-франківській області горіла лікарня. В результаті загинули 4 особи.