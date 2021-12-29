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У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і наїхав на пішохода

Автор: Наталья Скороход

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая. В результаті загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Відкритий.

Аварія сталася на перетині вулиць Пастера та проспекту Яворницького. Трамвай №9, входячи в поворот, зійшов з рейок і наїхав на пішохода.

"Транспортний засіб затиснув жінку-пішохода між вагоном і світлофором", - уточнює видання.

Від отриманих травм постраждала померла на місці.

На місці події зібралися люди. Вони викликали поліцію і швидку допомогу.

Нагадаємо, що в Івано-франківській області горіла лікарня. В результаті загинули 4 особи.

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ДТПДніпро