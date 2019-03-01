У Дніпрі сталася ДТП за участю 5 авто

В результаті ДТП постраждала одна людина

В Днепре произошло дорожно-транспортное средство с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полицию области.

Сообщается, что около 10:00 патрульные полицейские получили сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Каруны.

Правоохранители установлено, что Mercedes-Benz не выдержал безопасную дистанцию ​​и столкнулся с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении. Из-за столкновения автомобиль ВАЗ совершил столкновение с попутным автомобилем Daewoo, который в свою очередь продолжил неуправляемое движение и столкнулся с другим автомобилем Daewoo, который также продолжил неуправляемое движение и столкнулся с автомобилем Opel.

Всего в ДТП было повреждено пять автомобилей. Один из пассажиров получил телесные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше попал в дорожно-транспортное происшествие украинский автобус сообщением Киев-Свиноуйсьце. Авария произошла из-за того, что у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего он опрокинулся в ров. Польская полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.