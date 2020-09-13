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У Дніпрі сталася ДТП з маршруткою і таксі, є постраждалі

Автор: Максим Зайченко

У неділю, 13 вересня, на перетині пр. Поля та вул. Титова в Дніпрі зіткнулися маршрутка і таксі. В результаті постраждали дві людини.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

Зіткнення сталося близько 12:30. Учасниками ДТП стали маршрутка №156 і автомобіль Chevrolet однієї зі служб таксі.

За інформацією правоохоронців з місця аварії, водій Chevrolet вирішив повернути і не переконався у безпечності маневру, внаслідок чого врізався в маршрутку.

В результаті ДТП постраждала дівчина з маршрутки і таксист, якого госпіталізували з травмою голови.

Фото з місця аварії (dnepr.express)

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Харків сталося масштабне ДТП, в результаті якого постраждали 20 і загинули 6 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області в ДТП постраждали 6 осіб, серед них діти.

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