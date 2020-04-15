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В Дніпрі після операції помер чоловік з COVID-19

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 15:34
В Дніпрі після операції помер чоловік з COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

65-річний чоловік був госпіталізований 12 квітня

У місті Дніпро після проведення операції помер чоловік, у якого раніше підтвердили коронавірус. Про це повідомляє Дніпровська клінічна лікарня № 21 у Facebook.

Повідомляється, що 65-річний чоловік був госпіталізований 12 квітня.

"У зв'язку з розвитком гострого процесу та необхідністю хірургічного втручання, пацієнт у важкому стані був переведений в міську лікарню № 16, де за життєвими показаннями та згоди пацієнта було виконано оперативне втручання", - йдеться в повідомленні.

В ранньому післяопераційному періоді пацієнт помер. На даний момент причина смерті уточнюється.

Нагадаємо, в Кременчуці (Полтавська область) від пневмонії, викликаної коронавірусною хворобою, помер 84-річний чоловік. Він хворів з 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня.

Крім того, у Миколаївській області зафіксовано вогнище коронавірусу. В області зареєстровано 14 підтверджених випадків коронавіруса, всі вони зареєстровані у Вознесенському районі.

За станом на 15 квітня в Україні заразилися коронавірусом 3764 людей. За добу зафіксовано 392 нових випадків.

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