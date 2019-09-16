Заступника Філатова оголосили у розшук

Прокуратура оголосила у розшук заступника Дніпровського міського голови Михайла Лисенка, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Чиновники переховуються від слідства, їх підозрюють у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі.

"Іншим фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрили за ч.5 чт.191 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що засновникові товариства-підрядника, що здійснювало ремонтні роботи, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Він може внести заставу завбільшки 40 млн грн. Окрім того, начальника дільниці тримають під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 млн грн.

Нагадаємо, посадовцям міської ради та підприємства-підрядника повідомили про підозру щодо привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі.

13 вересня у мерії Дніпра проводили обшуки у кримінальній справі, пов'язаній з ремонтом мосту.

Відзначимо, 7 вересня в Дніпрі після капремонту відкрили Центральний міст. З медійного боку увагу до цього мосту було залучено 12 липня, коли мер Борис Філатов пообіцяв президенту Володимиру Зеленському відкрити міст вже через два місяці.