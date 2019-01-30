У Дніпрі невідомий вистрелив у автомобіль з протитанкового гранатомета

Водій та пасажир автомобіля Toyоta не постраждали

В Днепре неизвестный вечером во вторник, 29 января, выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в Соборный отдел полиции около 21:00.

"Происшествие произошло на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорного. Выездом на место установлено, что произошел взрыв передней части автомобиля Toyоta Land Cruiser. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждено колесо автомобиля, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Фото: на месте взрыва автомобиля

По факту взрыва открыто уголовное производство. В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по предварительной правовой квалификацией ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Напомним, во вторник, 29 января, в Ровно на улице Здолбуновская возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон, в результате взрыва пострадали два человека.